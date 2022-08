Túlesett a bemutatkozásán a Bayern Münchennél Matthijs de Ligt, aki először tétmérkőzésen a Német Szuperkupában a Lipcse ellen bizonyíthatott, írja a 90min.com.

A holland védő a legutóbbi nyilatkozatában kitért arra is, hogy mi volt a fő oka annak, hogy elhagyta a Juventust és a német klubhoz igazolt. A még mindig csak 22 éves játékosért a bajorok 77 millió eurót fizettek.

De Ligtért a hírek szerint a Chelsea is érdeklődött, ám most elárulta, miért volt olyan könnyű igent mondani a Bayernnek.

„Először is. A vezetőség megmutatta, hogy ténylegesen nagyon szeretnének engem. Ez a magabiztosság nagyon sokat jelentett. Emellett a bajorok stílusa is fekszik nekem. Támadófutball, kemény edzések, nagy intenzitás. Ez az, amit kerestem.”



„Ismertem Nagelsmann munkásságát már azelőtt is, hogy világhírű lett. Tudom, hogy hogyan szeret játszani és hogy rendkívül jól bánik a fiatalokkal. Ezek mind nagyon fontosak, de a legfontosabb a klub hozzám való viszonyulása volt.”

A Bundesliga 2022/23-as idénye augusztus 5-én kezdődik a Bayernnek, akik a Frankfurttal fognak farkasszemet nézni.

Congrats team Now let’s focus on the Bundesliga! #MiaSanMia #FCBayern #RBLFCB pic.twitter.com/PUKiS2quG4