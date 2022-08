Marco Reus bevallotta, hogy szívesebben nézi a Premier League-et vagy a La Ligát, mint más bajnokságokat. A 33 éves csatár, aki több mint 300 alkalommal lépett pályára a Bundesligában, a Borussia Dortmundban, a legtöbbeknél jobban ismeri a német bajnokságot.

Amellett, hogy Reus 10 évet töltött a Dortmundban, amelynek ő a csapatkapitány, 2009 és 2012 között három évet töltött a Borussia Mönchengladbachnál. Az elmúlt években Reus visszautasított minden érdeklődőt, hogy a "BVB"-nél maradhasson a Bundesligában.

A tapasztalt csatár azonban a The OMR Podcastnak adott nemrégiben interjút, ahol elismerte, hogy a német helyett inkább más bajnokságokat néz. Az üdítően őszinte beszélgetés során Reus számos témáról megnyílt.

„Őszintén szólva inkább a Premier League-et vagy a La Ligát nézem. Például amikor a Barca játszik a Real Madrid ellen. Egy kicsit ismerem a Premier League-et. Az egy különleges meccs, amikor a City játszik a Uniteddel."

"I know the Bundesliga. They have less money than the clubs in England, so it's difficult to get the absolute top players."



