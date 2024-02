A Bayern München számára az idei szezon nem a vártak szerint alakul. Habár jól kezdték az idényt Harry Kane vezérletével, a téli szünet után visszaesett a teljesítményük, mostanra pedig erősen kérdésessé vált Thomas Tuchel helye a padon.



A Bayern a hírek szerint olyan sztáredzőket figyel, mint Zinedine Zidane, Xabi Alonso vagy Hansi Flick, viszont Florian Plettenberg, a Sky szakírója szerint sokkal valószínűbb, hogy egy ideiglenes edzőt neveznek ki, ha Tuchel idejekorán távozik.

Ebben az esetben az egyik legvalószínűbb jelölt az az Ole Gunnar Solskjaer lehet, aki utoljára a Manchester United csapatát irányította.

A Sky Sports szerint Christoph Freund sportigazgató jóideje figyelemmel követi a norvég trénert, így valós lehetőség lehet a padra, habár hivatalos kapcsolatfelvétel eddig még nem történt.

News #Solskjær: FC Bayern is monitoring the 50 y/o - as a potential interim solution!



But the original plan remains: FC Bayern would like to continue with Thomas Tuchel at least until the end of the season!



Bayern and Solskjær: Nothing concrete at this stage! The… pic.twitter.com/CTk3TAcXdx