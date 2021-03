Németország és az egész világ a müncheni Allianz Arenára figyel, ott rendezik ugyanis a Bayern München és a Borussia Dortmund örökrangadóját. Kettejük első bajnoki párharcát ebben a szezonban a bajorok nyerték 3:2-re.

Ennek az eredménynek is köszönhető, hogy a müncheniek jelen pillanatban két ponttal vezetik a bajnokságot a Lipcse előtt, míg a sárga-feketék ötödikek, és a BL-indulást érő helyekért csatáznak. Nem is szabad őket leírni, hiszen a Német Kupát, a BL-t és a Bundesligát egybevetve pillanatnyilag ötmeccses győzelmi sorozatban vannak, és februárban 7 meccsen öt győzelmet szereztek egy döntetlen és egy vereség mellett. Komoly téttel bír tehát ez az összecsapás akkor is, ha most épp nem a tabella első két helyezettje találkozik.

A kilencvenes évek közepe óta ők ketten dominálják a német futballt, az elmúlt 27 szezonból 23-szor ez a két csapat emelte magasba a salátástálat. A Bayern 18-szor (2013 óta minden évben, tehát épp zsinórban a kilencedik bajnoki cím a cél), a Dortmund ötször. Összesen 105-ször találkoztak a bajnokságban, és ezeken a meccseken 29 döntetlen mellett 50-szer nyertek a Bőrnadrágosok és 26-szor BVB.

Ebben a rövid 2018-as videóban feleleveníti nekünk a Bundesliga a Klassiker történetét:





A kérdés ezúttal az, hogy a Bayern meg tudja-e tartani, esetleg a másik meccs eredményének függvényében növelni tudja előnyét a Lipcsével szemben az élen, illetve, hogy a Dortmund közelebb tud-e férkőzni Eintracht Frankfurthoz és a negyedik pozícióhoz (jelenleg 3 pont a hátránya). Minderre szombat este derül majd fény a Sport2 képernyőjén. A mérkőzés kommentátora Faragó Richard lesz.

Bayern München – Borussia Dortmund: március 6., szombat 17:45, Sport2 (élő); kommentátor: Faragó Richard

A magyar rangadó:



A Bayern München elsőszámú kihívója tehát ebben a szezonban a Gulácsi Pétert, Willi Orbant és Szoboszlai Dominiket soraiban tudó RB Leipzig, amely épp az ellen a Freiburg ellen játszik majd a Klassiker előtt, amelyben Sallai Roland is szerepel. Szoboszlai biztosan nem játszik, de három magyar labdarúgó léphet pályára ezen a mérkőzésen. Ha a Dortmund tesz egy szívességet a Lipcsének, és ha a Lipcse nyerni tud, Gulácsiék ott találhatják magukat a Bundesliga élén. Szombaton összesen öt és fél óra csúcsminőségű német focira készülhetnek a Sport2 nézői.

Freiburg – RB Leipzig: március 6., szombat 15:15, Sport2 (élő); kommentátor: Fülöp László

Borítókép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Forrás: Sport1tv.hu