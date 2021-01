A 150-szeres német válogatott Lothar Matthäus örömmel fogadta, hogy hétfőn újra Dárdai Pál lett a Hertha BSC labdarúgócsapatának a vezetőedzője.

"Dárdai Pál és Arne Friedrich mint sportigazgató - ez egy kiváló klub nagyszerű tervének tűnik" - írta a Sky tévécsatorna oldalán a világbajnok Matthäus.



"Akárcsak Josep Guardiola a Barcelonát, senki sem ismeri úgy a berlini klubot, a szurkolókat és a médiát, mint a magyar edző. Emellett nagyon klassz, hogy 2022 nyaráig dolgozhat."



A korábban a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott német klasszis közölte, Dárdai vezetésével a Hertha remélhetőleg nemcsak sikeres, hanem látványos futballt is játszik majd, ahogyan egy fővárosi klubhoz illő.



"Az első időszakához képest ugyanis jelenleg a megfelelő játékosállomány is a rendelkezésére áll" - fejtette ki Matthäus.



A berlini egyesület hétfőn délután jelentette be, hogy a 44 éves Dárdai veszi át az együttes irányítását, a stáb tagja lesz kapusedzőként Petry Zsolt is. A magyar szakember 2015 és 2019 között már irányította a berliniek első csapatát.



A klub irányítói vasárnap menesztették az eddigi trénert, Bruno Labbadiát, valamint Michael Preetz klubmenedzsert. A Hertha a legutóbbi négy fordulóban mindössze egy pontot szerzett, és a 14. a Bundesligában, csupán két ponttal megelőzve az osztályozós helyen álló Kölnt.

Borítókép: City-Press via Getty Images