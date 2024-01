A Bayern Münchennél nem csak az első csapat, hanem a teljes sportosztály megerősítésében gondolkodnak. A klubhoz hamarosan csatlakozik egy olyan személy, akit az RB Leipzig sikereinek megteremtőjeként emlegetnek.

A 2022/2023-as szezont követően nagy változások történtek a bajor fővárosi klubnál. Menesztették Hasan Salihamidzic-et és Oliver Kahnt, akik hosszú éveken át feleltek a sportvezetésért. Jelenleg az átigazolási politika kérdése elsősorban Christoph Freund vállán nyugszik. Utóbbi azonban hamarosan nagy támogatást kap egy értékes szakértő személyében.

Mint arról Florian Plettenberg a Sky Sport Deutschlandtól beszámolt, Max Eberl csatlakozik a címvédőhöz. Az 50 éves szakember sokáig az RB Leipzig átigazolásaiért felelt. Eberl csak a szezon végén csatlakozik a bajorokhoz, így a januári átigazolási időszakban még nem lesz ráhatása. Munkáját leghamarabb márciusban kezdheti meg.

Excl. News Max #Eberl: DONE DEAL! The 50 y/o will become the new board member for sport of FC Bayern



Eberl will sign a long-term contract

He is expected to start no earlier than March

What is certain: He will take on his new position during the second half of… pic.twitter.com/wd7oznvIn9