Nem beszélnek a német labdarúgó-bajnokság megnyeréséről a magyar válogatott futballistákat is foglalkoztató RB Leipzignél, amelynél az elsődleges cél továbbra is Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végezni a Bundesligában.

A 22 forduló után második helyen álló lipcsei klub vezérigazgatója, Oliver Mintzlaff péntek reggel a ZDF televízióban azt mondta, mivel az előző szezon őszi részében még listavezetők voltak, végül azonban harmadikként zártak, most nem mondják azt, hogy a bajnoki címért szállnak harcba.



"Nincs értelme az előzetesen kitűzött célunkat, vagyis a BL-kvalifikációt sutba dobni, és helyette megtámadni a Bayernt" - mondta Mintzlaff.



A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és az egyelőre sérült Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó Leipzig hátránya most két pont a címvédő és listavezető Bayern Münchennel szemben, de az idény felénél a lipcseiek még hét ponttal voltak lemaradva a bajor sztárcsapattól.



A vezérigazgató azt mondta, nem az első hely elérésére koncentrálnak, hanem mindig a soron következő mérkőzésre.



A Leipzig szombat este a nyolcadik Borussia Mönchengladbachot fogadja, aznap délután a Bayern Münchenhez a 14. helyen álló Köln látogat.

Borítókép: Pool/Filip Singer - Pool/Getty Images