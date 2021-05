Két évvel meghosszabbította szerződését a német labdarúgó Bundesligában második RB Leipzig csapatával Emil Forsberg.

A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klub szerdán jelentette be, hogy a svéd középpályás 2025-ig toldotta meg jelenleg is futó igazolását.

A 29 esztendős Forsberg 2015 óta szerepel Lipcsében, azóta 211-szer lépett pályára. Két klubcsúcsot is tart: 56 gólpassza van eddig, a Bajnokok Ligájában pedig hétszer volt eredményes.

"Lipcse az én és családom otthona lett, hihetetlenül szeretjük ezt a nagyvárost" - mondta Forsberg, majd kiemelte: szeretnék csütörtökön a Borussia Dortmund ellen megnyerni a Német Kupát, és reméli, hogy a szurkolókat megajándékozzák a trófeával, mert ők is rászolgáltak. A szerződést hosszabbító játékos volt a kupaelődöntő hőse: ő szerezte a Werder Bremen ellen a továbbjutást jelentő gólt a ráadásban, a 121. percben.

Az RB Leipzig szombaton elveszítette a bajnoki címért folyó harcot a Bayern Münchennel szemben, miután kikapott éppen a Dortmundtól.

