Hans-Joachim Watzke legutóbbi nyilatkozatában egyértelműen és nagyon sarkosan fogalmazott Sebastien Haller ügyében.

A játékosról nemsokkal azután derült ki, hogy heredaganata van, miután a Dortmund bejelentette az érkezését.

Sajnos a szövettani eredmények megállapították, hogy a daganat rosszindulatú, így a támadónak kemoterápiás kezeléseken is részt kell vennie. Ebből kifolyólag a játékos több hónapon keresztül a partvonalon kívülre szorul.

„Azt mondtuk, amíg nincs diagnózisunk, addig várunk. Ez a játékos felé tanúsított tisztelet kérdése is. Most azonban már megvan a lelet. – mondta a Sportschau-nak Watzke – Jelenleg minden teher a 17 éves Youssoufa Moukoko vállára nehezedik. Ez valószínűleg kicsit sok lenne neki, így a következő 8-10 napban szeretnénk, ha történne valami csatárfronton a csapatnál.”

A Dortmund radarján jelenleg Giovanni Simeone (Verona) Memphis Depay (Barcelona), Edin Dzeko (Inter) és Mauro Icardi (PSG) is szerepel, már ami Fotboltransfers nevű portál információit illeti.

Borussia Dortmund CEO Hans-Joachim Watzke has confirmed that the club will sign a replacement for Sebastian Haller as he continues his recovery from cancer. https://t.co/hy91Siis8l