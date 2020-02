Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Borussia Dortmund hazai pályán 4-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurt csapatát. A mérkőzésen azonban nem csak a játékosok tettek ki magukért, hanem a szurkolók is.

A meccs előtt ismét ünnepi díszbe borult az otthoni csapat lelátója. A koreográfiában a város és a csapat címere is megjelenet, valamint feltűntek a német település legismertebb épületei is, mint a Flórián-torony vagy az egykor sörfőzdeként működő U-torony. Látható volt a két legismertebb templom és az operaház is.

Borítókép: Ralf Treese/DeFodi Images via Getty Images