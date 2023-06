Természetesen minden edző álma, hogy egy napon a saját nemzetének válogatottját irányítsa.



A napokban nagy médiavisszhangot vert a pletyka, hogy a Liverpool mestere ülhet a német válogatott élére, Hansi Flick helyére.

A pletyka komolyságát jelzi, hogy a menedzser ügynökének is meg kellett szólalnia az ügyben, még akkor is, ha csak cáfolta a híreszteléseket.

„Jürgennek hosszútávú szerződése van a Liverpoolnál, emellett a német válogatottnak is van edzője jelenleg. Ez nem téma nálunk…” – mondta Marc Kosicke.

Hiába tehát a gyengébb szezon, a bizalom mind az edző, mind pedig a vörösök vezetése részéről megvan, így Klopp tovább folytatja a munkát a Liverpool élén.

