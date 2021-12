Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke azt szeretné, ha a tartomány futballmérkőzéseit az év végéig zárt kapuk mögött rendeznék a koronavírus-járvány ismételt terjedése miatt.

Angela Merkel ügyvezető kancellár és utódja, Olaf Scholz kedden folytatott telefonos megbeszélést a tartományi elöljárókkal a pandémia kezeléséről. Jelenleg minden országrész különbözően kezeli a helyzetet, ugyanakkor Söder meglátása szerint "a telt házas stadionok nem összeegyeztethetők azzal, hogy a karácsonyi vásárok zárva vannak".



"A mi ajánlásunk a következő: az év végéig rendezzük nézők nélkül a profiligák meccseit" - tette hozzá a tartományi miniszterelnök, aki szeretné az egész országra kiterjeszteni az ötletet, de ha ez nem sikerül, Bajorországban akkor is bevezetné a korlátozást.



Szászországban - ahol a Leipzig szurkolóbázisa található - már korlátozásokat vezettek be, de Kölnben például ötvenezren voltak a hétvégi, Mönchengladbach elleni rangadón.



A döntés újfent érzékenyen érintené a listavezető Bayern Münchent, amely már így is csak 25 százalékos kapacitással tölthette meg stadionját a múlt szombati, Bielefeld elleni mérkőzésen.

