Hivatalosan is bemutatta legújabb szerzeményét a Bayern München együttese, aminek Kim Min-Jae-t, a Napoli aranyérmének egyik legfontosabb láncszemét sikerült megkaparintania nagyjából 50 millió euróért.

A dél-koreai középső védő örömteli hangulatban osztotta meg gondolatait bemutatásakor.

„A Bayern egy álom minden játékos számára, nagyon várom már, hogy mit tartogat a jövő Münchenben.”

„Ez egy új kezdet számomra. Itt folytatom a fejlődésem. Már az első pillanattól kezdve, ahogyan elkezdődtek a tárgyalások a klubbal, egyértelmű volt, hogy mennyire szeretnének engem.”

„Az első célom, hogy sok meccset játsszak. Ezen túl szeretnék annyi trófeát nyerni, amennyit csak lehetséges.”

A Bayern vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen kiegészítve a friss igazolás szavait, így méltatta őt.

„Hihetetlen, ahogyan fejlődött, megnyerte a Serie A-t a Napolival előző szezonban és megszavazták a legjobb védőnek a ligában. Lenyűgözött minket a fizikai állóképességével, ahogyan a mentalitásával és a sebességével is. Örülünk, hogy máris csatlakozhat hozzánk és a teljes előszezont velünk töltheti, valamint hisszük, hogy a szurkolóink is izgatottak lesznek, ha látják azt a stílust, ahogyan játszik.”

Min-Jae megállapodása 2028-ig szól, a Bayern München pedig figyelmét Harry Kane felé fordíthatja.



