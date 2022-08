Emil Forsberg az idei szezonban az eddig látottak alapján jóval kevesebb játékidőt kap majd, mint az előző években.

A Bundesligában eddig két fordulót játszottak le, ezalatt a svéd középpályás pusztán 5 percet kapott.

A 30 éves játékos ügynöke élesen kritizálta emiatt a Forsberget foglalkoztató Red Bull Lipcsét.

„Emil mindig ott volt a klubbért. Most van egy kis rotáció a kezdőben, mivel sok támadójátékos van a csapatban, ezzel nincs is semmi gond. A gond azzal van, hogy Emil nem része ennek a rotációnak!”



„Jól edz, megérdemli a tiszteletet, viszont vannak olyanok a klubnál, akik szerint ez nem így van.” – mondta a Bildnek az ügynök.

„Természetesen Emilnek igazodnia a kell az edző által kértekhez, de ezúttal más van a háttérben. Nem Tedesco vagy a vezérigazgató miatt nem játszik! Van valaki a klubnál, aki befolyásolja az edző döntéseit és a Salzburgból érkező játékosokat preferálja.”

Konkrét nevet nem mondott Cetinkaya, de vélhetően a sportigazgatóra, Christopher Vivellre gondolt, akinek van múltja az osztrák csapatnál.

Mindemellett a Bild arról is beszámolt, hogy a svéd válogatott játékosért az Aston Villa érdeklődik. Elképzelhető, hogy az ügynök azt a transzfert készíti elő ezzel a „műbalhéval”?

