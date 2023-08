A tavalyi bajnok Bayern hagyományosan az előző szezon kupagyőztesével, a Lipcsével mérte össze az erejét a Szuperkupa döntőjében.



A kupát még Szoboszlaival ünneplő energiaitalosoktól a magyar középpályáson kívül több alapember is távozott, de őket vagy remekül pótolták, vagy már alapból volt a keretben olyan, aki átvegye a helyüket.

Mindezek ellenére senki sem számított arra, hogy már a harmadik percben megszerzik a vezetést Dani Olmo révén, aki a 44. percben meg is duplázta csapata előnyét.

A fejüket csak kapkodó bajorok a második félidőben többet is cseréltek, pályára lépett például Kim Min-Jae is, illetve a tegnap szerződtetett Harry Kane is.

Az angol válogatott támadó az este egyik legnagyobb attrakciója volt, mindenki tűkön ülve várta bemutatkozását, Tuchel mester pedig a 63. percben be is cserélte Mathys Tel helyére.

64’ — Harry Kane subbed on



67’ — Leipzig make it 3-0



The curse continues! pic.twitter.com/erDk0yju4u — george (@StokeyyG2) August 12, 2023

Néhány perccel ezután büntetőt kapott a Lipcse, amihez szintén Dani Olmo állt oda, és értékesítette. Ezzel a fiatal spanyol olyat tett, amit nem sokan mondhatnak el magukról… mesterhármast rúgott a Bayern Münchennek.

Érdekesség, hogy mindkét csapatnál sérüléssel küzd az elsőszámú kapus, így a Neuer-Gulácsi páros helyett az Ulreich-Blaswich duó őrizte a hálók érintetlenségét, utóbbi nagyobb hatékonysággal.

A lipcseieknél nem szabad megfeledkeznünk Willi Orbanról sem, a magyar válogatott hátvéd csapatkapitányként járult hozzá csapata győzelméhez.

A mérkőzés végeredménye 3-0 lett tehát az energiaitalosoknak, így hiába nevezte Kane-t a Bayern, nem tudták trófeával üdvözölni az új kilencest.

Fotó: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images