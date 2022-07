A Bayern München vezérigazgatója, Oliver Kahn elárulta, hogy a klub tárgyalt Matthijs de Ligttel, és kijelentette, a Juventus védője csatlakozni szeretne a bajorokhoz.



A hollandot már régóta szóba hozták a német klubbal, most azonban úgy tűnik, komolyabb dologról van szó, mint egy egyszerű pletykáról.



A 90min.com nemrég arról számolt be, hogy a Bayern egyre biztosabb abban, hogy a játékos hozzájuk igazol. A lap szerint a felek megállapodtak a személyi feltételekről, ám az átigazolási díj még nagy kihívást jelent a német klubnak. A Juve állítólag 100 millió eurót követelne De Liftért, amellyel posztján ő lenne, minden idők legdrágább játékosa.



A bajorok sportigazgatója nemrég megerősítette a tárgyalásokról szóló híreket, ám az átigazolással kapcsolatban még óvatoskodott.



"Beszéltünk. A játékos a Bayern Münchenhez akar jönni" - mondta.



"További tárgyalásokat folytatunk, aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Nagyon óvatos vagyok minden jóslattal kapcsolatban” – tette hozzá.



A Bayern München háza táján szombaton igencsak felpörögtek az események. A klub először megerősítette Robert Lewandowski távozását, majd nem sokkal később bejelentette, hogy Serge Gnabry újabb négy évre ír alá. Ezt követően pedig nyílt edzésen mutatkoztak be a csapat nemrég igazolt szerzeményei, Sadio Mané, Ryan Gravenberch és Noussair Mazraoui.

Borítókép: Gianluca Ricci/LiveMedia/NurPhoto a Getty Images