Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója kapta az április újonca elismerést a német Bundesligában.

A német bajnokság honlapja szerint a magyar futballista a VfL Wolfsburgot erősítő Jonas Windet, illetve a Hertha BSC játékosát, Marcel Lotkát előzte meg a voksoláson, amelyen szurkolók és szakértők adták le szavazatukat.

