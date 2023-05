Miután a Bayern München szombaton bebiztosította a bajnoki címét, derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy az elnökség rendkívüli ülésén felmondtak Oliver Kahn vezérigazgatónak és Hasan Salihamidzic sportigazgatónak.



Uli Hoeness, a klub tiszteletbeli elnöke is véleményezte a Kickernek a Kahn-érát és annak végét.

„Nem volt kellemes beszélgetés…” – mesélt az ominózus esetről.

„Utólag azt kell mondjam, hiba volt kinevezni.”



„Oliver intelligens ember, szórakoztató vele beszélgetni. Csalódtam, mert azt hittem, a személyisége miatt képes lesz ellátni a feladatot, ezzel szemben viszont csak tanácsadókkal vette körbe magát.”

