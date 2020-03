A koronavírus-járvány miatt minden mérkőzést nézők nélkül rendeznek meg a német labdarúgó Bundesliga hétvégi, 26. fordulójában.

Utolsó klubként szerdán az RB Leipzig - Gulácsi Péter és Willi Orbán egyesülete - döntött úgy, hogy zárt kapus lesz a Freiburg (Sallai Roland) elleni találkozója.

Dear Bulls fans,



We regret to inform you that, due to the uncertainty surrounding the current situation with the #coronavirus outbreak, Saturday's home fixture against SC Freiburg will be played behind closed doors.#RBLSCF pic.twitter.com/FFaXQELrE3