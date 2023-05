Drámai csatában a Bayern München bebiztosította bajnoki címét a Bundesliga 2022/23-as szezonjában.



Az önfeledt ünneplés közepette azonban drámai hír látott napvilágot. A Bild arról számolt be, hogy a bajorok menesztették Oliver Kahn-t és Hasan Salihamidzic-ot, a klub vezérigazgatóját és sportigazgatóját.

Az általában jól értesült német lap szerint a döntés már pénteken megszületett egy rendkívüli felügyelőbizottsági ülésen.

A klub várhatóan szombat este hivatalos közleményben is megerősíti a vezetők távozását.

