Xavi Simons a tavalyi szezonban szó szerint ragyogott a PSV és a holland válogatott színeiben, ezért nem csoda, hogy korábbi klubja aktiválta visszavásárlási opcióját, így újból a PSG játékosa lett.



A párizsiak azonban úgy döntöttek, hogy a holland náluk nem kapná meg a fejlődéséhez szükséges játékperceket, ezért kölcsönadják.

A Red Bull Leipzig volt az, aki kapott az alkalmon, és gyakorlatilag egy az egyben a távozó Szoboszlai Dominik helyére igazolták Simonst.

A 20 éves támadó egyből lenyűgözte a klub tisztségviselőit, ezért Marco Rose után Max Eberl sportigazgató is megerősítette, hogy szeretnék minél tovább megtartani a hollandot.

„Egyértelmű, hogy a lehető legjobb forgatókönyv lenne, ha hosszabbítanánk vele. Xavi nagyon jól kezdett és csodásan alakul a szezonja. Úgy érzem, szereti a Lipcsét. Megpróbáljuk rávenni, hogy nyárnál tovább maradjon nálunk.”

