A Bayer Leverkusen menedzserének, Xabi Alonsónak az üldözése kétségessé vált a Liverpool részéről, miután Thomas Tuchel távozásáról megérkezett a hír a Bayern Münchentől.

A Bayern München hivatalosan is bejelentette, hogy Thomas Tuchel, a Bayern München menedzsere a szezon végén távozik a klubtól. A Florian Plettenberg által készített jelentés szerint: "Az FC Bayern és Thomas Tuchel jó és tisztességes megbeszélések után úgy döntöttek, hogy a szezon végén elválnak útjaik".

News Xabi #Alonso: The 42 y/o is now the absolute top candidate to replace Thomas #Tuchel at the end of the season



As exclusively revealed today: Tuchel will leave Bayern at the end of the season! @SkySportDE pic.twitter.com/IASwyceR9x