Sok szó esik itt Erling Haaland jövőjéről, olyannyira, hogy egyeseknek kezd elege lenni abból, hogy folyamatosan a norvég támadó lehetséges új állomásáról kell hallannia.

Az egyik ilyen, akinek már lege van a sok találgatásból, az a Bayern München korábbi játékosa, Dietmar Hamann, aki szerint túl sok szó esik a norvégról.

„Szerintem nem csak a szurkolók, hanem a csapat és a klub is ideges a cirkusz miatt. A Dortmundban a játékosok Haaland nélkül is képesek gólokat szerezni. Ez mindig is így volt. Sőt, úgy gondolom, hogy egy rövidtávon segíteni is fog a Dortmundnak, ha eltűnik Haaland a képből.”

A legutóbbi szóbeszéd szerint a Manchester Cityvel már majdnem megkötötték a megállapodást, amit a játékos környezete tagadott. A Haaland jövőjéről szóló folyamatos hangzavar mellett Hamannnak a játékos hozzáállása sem tetszik.

„Nagyon felhívja magára a figyelmet. A díszkört a lelátó előtt tette meg, a gesztusai, a búcsúja és a testbeszéde olykor tiszteletlen volt.”

Forrás: marca.com

Borítókép és fotók: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images