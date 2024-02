Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Leverkusen pénteken szoros meccsen, 2-1-re tudott nyerni a Mainz ellen hazai pályán.



A találkozó elején, rögtön a harmadik percben megszerezték a vezetést a hazaiak, amikor Granit Xhaka egy kellemetlen lövéssel kínálta meg a vendégek kapusát, és a labda be is akadt a hálóba.

A találatot követően Xhaka egy rövid sprintet húzott le, majd a combjához kapott, és látványosan elkezdte húzni a lábát.

Ekkor a kamera egy pillanatra Xabi Alonsót is mutatta, akinek az ijedt tekintete mindent elmondott. Végül azonban a svájci középpályás nagy nevetés kíséretében tovább táncolt, mutatva, hogy csak tréfálkozott gólörömével.

Xhaka made Xabi Alonso, the staff and every Bayer Leverkusen fan scared with his celebration pic.twitter.com/udjVA3uLaH