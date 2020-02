A Dortmund csapata remek vásárt csinált azzal, hogy 20 millió euróért 2024-ig szerződtette a Red Bull Salzburg 19 éves norvég támadóját Erling Haalandot.



Az első meccsén az Augsburg ellen az 56. percben csereként állt be, majd 23 perc alatt mesterhármas ért el.

Eight goals. One of the most spectacular Bundesliga debuts. And a comeback that won't be forgotten. Dortmund beat Augsburg 5-3 in a crazy match, thanks to a hat-trick by new star striker Erling Haaland.

Ezután következett a Köln elleni hazai mérkőzés, ahol a 65. percben állt be Thorgan Hazard helyére. 23. perccel később már két Haaland gólt is mutatott az eredményjelző.



Két meccs alatt összesen 55 percet töltött a pályán és 5 gólt szerzett.

Erling Haaland has done it again for Borussia Dortmund! After scoring a hat-trick on his Bundesliga debut vs. FC Augsburg on Matchday 18, the teenager netted twice just after coming on vs.