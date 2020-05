A Borussia Dortmund-Bayern München rangadó után a két vezetőedző mellett, a bajorok kapusa, Manuel Neuer, és a találkozót eldöntő Joshua Kimmich, valamint a korábban Münchenben is játszó, de Dortmundba visszatérő Mats Hummels, illetve Emre Can értékelték a látottakat.



Hansi Flick, a Bayern edzője: "Jelentős lépést tettünk a bajnokság megnyerése felé, de még nem nyertük meg. Győzni akartunk, ezért elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Bátran és fegyelmezetten játszottunk a mérkőzésen. Nagyon fontos, hogy mind edzésen, mind mérkőzésen magas fordulatszámon pörögjünk."



Joshua Kimmich, a Bayern gólszerzője: "Kiegyenlített mérkőzés volt. Az első félidőben túl sok hibát vétettünk, meglepett bennünket a Dortmund bátor játéka. A gólom teljesen spontán jött. A találkozó előtt figyelmeztetett a stáb, hogy Bürki gyakran kijjebb áll a kapuból. A hétvégén próbálkoztam már ezzel, akkor nem jött össze, most szerencsére igen."



Manuel Neuer, a Bayern kapusa: "Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra. Ha az ember Dortmundban lép pályára, akkor extra motivációval teszi azt. Úgy gondolom, ez érezhető volt rajtunk. A második félidőben volt pár veszélyes helyzete az ellenfélnek, a lehetőségeket nem tudtuk megfelelően kidolgozni elöl. Az 1-0-s eredmény mindig veszélyt hordoz magában."





Lucien Favre csapata nagy lehetőséget szalasztott el.

Fotó: Federico Gambarini/Pool via Getty Images



Lucien Favre, a Dortmund edzője: "Összességében rendben volt a játékunk, de az utolsó passzainkba rendre hiba csúszott. Három vagy négy olyan helyzet volt, amikor 20-25 méterről kapura lehetett volna lőni. Meg volt az eséyünk a győzelemre, de egy pontot megérdemeltünk volna. Brutálisan nehéz lesz az elkövetkezendő hat forduló számunkra, mert hét pont a hátrányunk, de mindent meg kell tennünk a bajnoki címért."



Mats Hummels, a BVB védője: "Jó meccset játszottunk, de hiányzott az az extra, amivel egy ilyet el lehet dönteni. Megvoltak a helyzeteink, de nem voltak ezek ziccerek. Az ilyen találkozókat olyan zseniális megoldások döntik el, mint amilyen Kimmiché is volt."



Emre Can, a BVB középpályása: "Nem játszottunk rossz találkozót. Úgy gondolom, hogy nyíltsisakos küzdelem volt, de az utolsó passzokat nem tudtuk tisztán megjátszani. Máskor talán egy-két gólt lőttünk volna. Úgy gondolom, jó a csapat mentalitása, de reálisan kell látni. A Bayern előnye hét pont, és minden esélyük megvan, hogy sajnos ismét bajnokok legyenek."



A következő fordulóban a Bayern München együttese a Fortuna Düsseldorfot fogadja hazai pályán, míg a Borussia Dortmund a Paderborn együtteséhez látogat.

Forrás: bvb.de, bayernszektor.hu

