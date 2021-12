Domenico Tedesco, az RB Leipzig új vezetőedzője hazai győzelemmel mutatkozott be a kispadon: csapata a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján 4-1-ra bizonyult jobbnak a Borussia Mönchengladbachnál.

Az első félidőt kontroll alatt tartották a veszélyesen kontrázó lipcseiek, akiknél Gulácsi Péter és Willi Orbán a kezdőben kapott lehetőséget. A szünetben kétgólos volt a hazaiak előnye, a pihenőt követően viszont kiegyenlítődött a mezőnyjáték, a vendégek is veszélyeztették Gulácsi kapuját, de csak szépíteniük sikerült a hajrában.

Az egyenlítés reményében kitámadó gladbachiakkal szemben a hazaiak a ráadásban lőtt két góljukkal biztosították be győzelmüket, Christopher Nkunku a találatát követően önzetlen gólpasszt adott. Szoboszlai Dominik a 63. percben csereként állt be, Orbán az 59. percben sárga lapot kapott.



A címvédő és listavezető Bayern München otthon a második félidőben fordított a szünetben vezető Mainz ellen, a vendégek magyar válogatottja, Szalai Ádám nem került a meccsre nevezett keretbe.



A szintén magyar válogatott Sallai Roland a 76. percben szállt be a Freiburgba, amely 2-1-re kikapott a vendég Hoffenheimtől. A magyar szélső 1-1-es állásnál lépett pályára.



A Dortmund a 85. percben egyenlített az első félidőben büntetőből vezetést szerző Bochum vendégeként, amelyben ezúttal nem került sor Novothny Soma játékára.

Megszakadt a Hertha öt forduló óta tartó nyeretlenségi sorozata, a berlini gárda - melynek éléről két hete távozott Dárdai Pál - ebben az időszakban kétszer kikapott és háromszor döntetlent ér el, most viszont 2-0-ra felülmúlta a Bielefeldet.

Bundesliga, 15. forduló:

RB Leipzig-Borussia Mönchengladbach 4-1 (2-0)

Bayern München-FSV Mainz 05 2-1 (0-1)

SC Freiburg-1899 Hoffenheim 1-2 (1-1)

VfL Bochum-Borussia Dortmund 1-1 (1-0)

Hertha BSC-Arminia Bielefeld 2-0 (0-0)



később:

VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart 18.30

vasárnap játsszák:

Greuther Fürth-Union Berlin 15.30

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen 17.30



pénteken játszották:

1. FC Köln-FC Augsburg 0-2 (0-0)

