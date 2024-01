A Bundesliga szombati játéknapjának legnagyobb rangadóján az RB Leipzig fogadta hazai pályán a Bayer Leverkusen együttesét.

A találkozó nem is kezdődhetett volna jobban a hazaiak számára, akik a hetedik percben rögtön megszerezték a vezetést (1-0).

A félidőben a vendégek a sok sárga lap begyűjtése mellett gólt nem tudtak szerezni, így a félidőre egy gólos hazai vezetéssel vonultak el a felek.

A második játékrész elején, aztán rögtön jött a válasz a vendégek részéről, akik Tella révén kiegyenlítettek (1-1).

Nem sokkal később az 56-dik percben ismételten vezetést szereztek a hazaiak Openda révén (2-1).

Erre viszont nagyon hamar jött Xabi Alonso játékosainak a válasza, akik Tah révén másodjára is kiegyenlítettek (2-2).

A mérkőzés úgy tűnt, hogy ezzel a 2-2-es döntetlennel fog véget érni, de volt még fordulat ezen az összecsapás során.

A rendes játékidő végén, a hosszabbításban Hincapie szerezte meg a Leverkusen számára a harmadik és egyben győztes gólját, ezzel pedig be is húzták a mérkőzést (2-3).

LEVERKUSEN WINNER RIGHT AT THE DEATH!!! XABI ALONSO'S MEN ARE NOW 7 POINTS CLEAR AT THE TOP OF THE BUNDESLIGA!! pic.twitter.com/P6gJz9WR5i