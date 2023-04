Dayot Upamecano, a Bayern München védője nemrég a Bildnek árulta el, hogy tavaly egy profi operaénekes segítségét is igénybe vette a meccsekre való készülése során.



A védőnek jelenlegi szerepköre szerint sok utasítást kell adnia a pályán társainak, ez pedig sok ordibálással jár. Ennek hatására a meccseket követő napokon rendre nagyon fájt a torka.

Upamecano úgy döntött, hogy egy operaénekes segítségével igyekszik elsajátítani a megfelelő hangképzés módszertanát, hogy hangszálait kímélve tudjon kommunikálni a pályán.

„Együtt énekeltünk, megtanított nekem különböző gyakorlatokat. Most már hangosan kiabálhatok, utasításokat adhatok az egész pályán.” – lelkendezett a francia bekk a Tribuna szerint.

Upamecano mára a Bayern München védelmének nélkülözhetetlen elemévé vált, ebben a szezonban egy bajnokit leszámítva minden Bundesliga-meccsen pályára lépett.

Quick shoutout for Dayot Upamecano



In the past year he's worked with an opera singer to improve his vocals so he can shout louder on the pitch, and reportedly become very serious behind the scenes about improving his leadership qualities.



He was stunning tonight pic.twitter.com/YNypyPxwul