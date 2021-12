A 36 éves Domenico Tedesco lett a Red Bull Leipzig vezetőedzője .



A szakember 2 éves szerződést írt alá, a három magyart, Gulácsi Pétert, Willi Orbánt, és Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó német csapattal - derül ki a klub közösségi oldaláról.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco!



The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.



#WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa