Hétközi fordulóra kerül sor a német labdarúgó-bajnokságban kedden és szerdán, a 16. körben a címvédő és listavezető Bayern München Stuttgartba látogat, míg a második Borussia Dortmund a sereghajtó Greuther Fürth együttesét fogadja.

A hatpontos előnnyel élen álló Bayernnek a kedd esti nyitómeccsen papíron nem lesz nehéz dolga, igaz, a kiesés elől menekülő stuttgartiak éppen hazai pályán erősebbek a mostani idényben.



Ezzel együtt nagy meglepetés lenne, ha meg tudnák szorongatni a kiváló formában futballozó bajor sztáregyüttest, amely 2018 májusa óta nem kapott ki a Stuttgarttól, vendégként pedig legutóbb 2007 novemberében veszített meccset a VfB-vel szemben. A Bayern minden versenysorozatot figyelembe véve most öt találkozó óta tartó győzelmi szériában van, a Bundesligában egymás után három összecsapást nyert meg.



Az idénybeli első bajnoki sikerét vasárnap arató Fürth még mindig messze van a bennmaradást érő helyektől, és bár szerdai ellenfelénél, a Borussia Dortmundnál sok a sérült, valószínűtlennek tűnik, hogy a sereghajtó újonc meg tudja nehezíteni a rivális dolgát.



A Dortmund otthon eddig csak egyszer kapott ki a szezonban - a Bayerntől 3-2-re -, másik hét hazai meccsét viszont kivétel nélkül megnyerte. A Fürth idegenbeli mérlege egészen pocsék, nyolcból nyolc találkozót veszített el, s hat rúgott gól mellett 31-et kapott.

Ami a magyar válogatott játékosokat is foglalkoztató csapatokat illeti: a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó RB Leipzig ezúttal az Augsburg vendége lesz, míg Szalai Ádám együttese, a Mainz a berlini Herthát fogadja. Sallai Roland és csapata, az ötödik Freiburg a hatodik Union Berlin otthonában szerepel.

A Novothny Somát is foglalkoztató, újoncként 10. Bochum a kiesés elkerüléséért küzdő, utolsó előtti Bielefeld vendége lesz kedden.

Bundesliga, 16. forduló:

kedd:

VfB Stuttgart-Bayern München 18.30

Arminia Bielefeld-VfL Bochum 20.30

FSV Mainz 05-Hertha BSC 20.30

VfL Wolfsburg-1. FC Köln 20.30

szerda:

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt 20.30

FC Augsburg-RB Leipzig 20.30

Borussia Dortmund-Greuther Fürth 20.30

Bayer Leverkusen-1899 Hoffenheim 20.30

Union Berlin-SC Freiburg 20.30

A tabella:

1. Bayern München 15 47-16 37 pont

2. Borussia Dortmund 15 36-23 31

3. Bayer Leverkusen 15 37-24 27

4. Hoffenheim 15 32-23 26

5. SC Freiburg 15 26-15 25

6. Union Berlin 15 22-21 23

7. RB Leipzig 15 29-19 21

8. FSV Mainz 05 15 21-16 21

9. Eintracht Frankfurt 15 23-22 21

10. VfL Bochum 15 16-23 20

11. VfL Wolfsburg 15 15-22 20

12. 1. FC Köln 15 23-25 19

13. Borussia Mönchengladbach 15 19-28 18

14. Hertha BSC 15 17-29 18

15. VfB Stuttgart 15 22-25 17

16. FC Augsburg 15 16-25 16

17. Arminia Bielefeld 15 10-22 10

18. Greuther Fürth 15 13-46 4

