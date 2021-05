Meghosszabbította Dárdai Pál szerződését jelenlegi együttese, a Hertha BSC.

A 45 éves szakember maradásáról a klub a közgyűlésén döntött, majd közösségi oldalán jelentette be a hírt.

„Pál marad! A 45 éves szakember a Bundesliga következő szezonjában továbbra is vezetőedzőként gondoskodik csapatunkról. Ezt Carsten Schmidt most jelentette be Carsten Schmidt a közgyűlésünkön. További sok sikert kívánunk Pál!” – áll a közleményben.

A magyar szakember először 2015. és 2019. között vezette a német együttest, majd két évig az utánpótláscsapatok munkáját segítette. A berlini klub vezetőedzői posztjára 2021. január 25-én tért vissza.

Borítókép: Facebook.com/HerthaBSC