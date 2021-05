Megdicsérte csapatát a hétfőn Mainzban elért 1-1-es döntetlen után Dárdai Pál, a német labdarúgó Bundesligában kiesés ellen küzdő Hertha BSC vezetőedzője.

A találkozóra eredetileg a 29. fordulóban került volna sor, de április közepén Dárdai Pál, Admir Hamzagic másodedző és három játékos megfertőződött a koronavírussal, ezért az egész csapatnak karanténba kellett vonulnia két hétre.



"Öntudatosan tértünk vissza, büszke vagyok a fiúkra, és minden elismerésem az övék. Kihoztuk magunkból a maximumot, ha kikaptunk volna, akkor lelkileg most nagyon nehéz helyzetben lennénk" - összegzett a berliniek magyar trénere.



A Hertha - melynek három bajnokiját el kellett halasztani - a mainzi meccs után csütörtökön a Freiburg ellen lép pályára, vasárnap pedig az Arminia Bielefeldet fogadja.



"Most a gyors regenerálódás a cél, és előre kell tekintenünk" - fűzte hozzá Dárdai, akinek a tanítványai továbbra is a kiesést jelentő 17. helyen állnak a tabellán, két pontra az osztályozós pozícióban lévő 1. FC Kölntől.



Szalaiék könnyebb helyzetben vannak.

A Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz lényegesen kedvezőbb helyzetből várja a folytatást a 12. helyről.



"Az Eintracht Frankfurt, a Borussia Dortmund és a VfL Wolfsburg következik nekünk, tulajdonképpen három döntő vár ránk" - vélekedett a magyar válogatott csatár, aki hétfőn a 72. percig volt pályán.

"Addig kell küzdenünk, amíg matematikailag is egyértelművé válik, hogy már nem eshetünk ki" - jelentette ki Szalai.

