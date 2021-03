Dárdai Pál csapata, a kiesés elől menekülő Hertha BSC simán, 3-0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-indulásért harcoló Bayer Leverkusent a német labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A berlini együttes - amelyben ezúttal is ott volt a korábbi magyar szövetségi kapitány fia, Márton - már az első félidőben három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést.



A fővárosi alakulat a folytatásban is több nagy helyzetet dolgozott ki, a második félidő elején újabb találatot is szerzett, de azt videobírós elemzést követően a támadás elején észlelt kezezés miatt nem adták meg.



Dárdai Pál első berlini edzői időszaka éppen a Bayer Leverkusen ellen ért véget, a 2018/19-es idény zárómérkőzésén a gyógyszergyáriak 5-1-re diadalmaskodtak az Olimpiai Stadionban.



A második Dárdai-korszakban ez volt a nyolcadik mérkőzése a berlini csapatnak, amely öt vereség és egy döntetlen mellett a második győzelmét aratta.

Bundesliga, 26. forduló:

Hertha BSC-Bayer Leverkusen 3-0 (3-0)



korábban:

TSG Hoffenheim-FSV Mainz 05 1-2 (1-2)



később:

SC Freiburg-FC Augsburg 18.00



szombaton játszották:

Schalke 04-Borussia Mönchengladbach 0-3 (0-1)

Bayern München-VfB Stuttgart 4-0 (4-0)

Eintracht Frankfurt-Union Berlin 5-2 (4-2)

1. FC Köln-Borussia Dortmund 2-2 (1-1)

Werder Bremen-VfL Wolfsburg 1-2 (1-2)



pénteken játszották:

Arminia Bielefeld-RB Leipzig 0-1 (0-0)

Borítókép: Maja Hitij/Getty Images