A Sky szerint hiába a topklubok érdeklődése, Dani Olmo úgy döntött, marad Lipcsében és meghosszabbítja szerződését.



A támadó középpályásnak 2024-ig szól a jelenlegi kontraktusa, ezért egyértelmű volt, hogy ha nem hosszabbít, eladják.

A Sky Sport Germany most arról számolt be, hogy sikerült megegyezésre jutnia a játékosnak a klubbal, így új szerződést ír alá. Ennek hosszáról nincs információ, viszont kivásárlási árnak egy magas összeg kerül megadásra.

