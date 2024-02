Miközben a Bayern München illetékesei zsinórban három vereség után Thomas Tuchel jövőjén töprengenek, a nemzetközi média már a lehetséges utódjáról találgat.

Első jelölt: Zinedine Zidane

Az olasz Corriere dello Sport arról számolt be, hogy a Bayern főnökei már a Lazio elleni Bajnokok Ligája-vereség (1-0 Rómában) előtt is kapcsolatban álltak Zinedin Zidane-nal. A Bild szerint ugyanakkor a Bayern nem vette fel a kapcsolatot Zidane-nal. Régóta hangoztatják, hogy a Real Madrid korábbi edzője csak akkor vállal munkát a klubnál, ha ismeri az adott ország nyelvét. Zidane nem beszél németül.

Második jelölt: Xabi Alonso

Az angol The Athletic azt írta, hogy a Bayern megpróbálja megszerezni a spanyolt. Ez igaz is. De ahogy a Football Insider megbízható forrásokra hivatkozva írja, Alonso a Liverpool kívánságlistáján is szerepel, amely nemcsak Alonso, hanem a Bayer Leverkusen sportigazgatójának, Simon Rolfesnek a szerződtetését is fontolgatja.

Harmadik jelölt: Antonio Conte

Információink szerint a németül tanuló José Mourinho mellett egy másik nagy név is érdeklődik a Bayern padja iránt. Ő Antonio Conte, aki az Allianz Arénát már úgy látja, mint a következő munkahelyét. Conte az angliai (Chelsea) és az olaszországi (Inter, Juventus) bajnoki címek után a német bajnoki címet is szeretné az önéletrajzában tudni.

Negyedik jelölt: Sebastian Hoeness

Külföldi forrásaink azt állítják, hogy a Bayernnél is akadt egy váratlan jelölt - Hoeness, aki Uli Hoeness rokona. A VfB Stuttgart edzője azonban csak arról tudott beszélni, hogy a szezon után új edzői kihívás vár rá.





De mindenekelőtt a Bayern illetékeseinek először is azt kell átgondolniuk, hogy mi legyen Tuchellel.

Borítókép: