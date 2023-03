Nagy meglepetésre a német gárda pénteken bejelentette, hogy azonnali hatállyal megválnak edzőjüktől, hogy helyette hétfői kezdéssel Thomas Tuchelt nevezzék ki.



A hírek szerint a Bayern München számára akkor vált biztossá Julian Nagelsmann menesztése, amikor megtudták, a német edző Ausztriába utazott síelni.

A Sky Sports jellemzően jól értesült újságírója számolt be róla, hogy a Bayern Münchennél nem voltak megelégedve a bajnokságban nyújtott teljesítménnyel, illetve azzal, hogy nem látták a játékosokon a fejlődést.

Ezeken felül pedig az sem volt szimpatikus a klubnak, hogy a német mester a Leverkusen elleni vereséget követően síelni ment ahelyett, hogy maradt volna Münchenben és megpróbált volna megoldást találni a problémára. Ez rossz üzenet volt a vezetőség felé, akik a kirúgása mellett döntöttek.

News #Nagelsmann: Reasons

- negative sporting development in Bundesliga

- lack of player development (talents & top transfers)

Players & bosses were also surprised by the fact that he is on holiday while his team has to work. Internally opinion: Wrong signal! @SkySportDE pic.twitter.com/OzQkeINMws