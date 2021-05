Dárdai Márton 2025-ig meghosszabbította szerződését a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Herthával.

A berlini klub - ahol az első csapatnál édesapja, Dárdai Pál irányítja a szakmai munkát - a honlapján hétfőn kiemelte: a 19 éves védőre középiskolai tanulmányai mellett fontos szerep hárul a bennmaradásért küzdő gárdában. Arne Friedrich sportigazgató hangsúlyozta, hogy a középső Dárdai fivér a berlini klub akadémiájának egyik újabb kiemelkedő játékosa. A védő - aki tavaly tavasszal került a felnőtt keretbe - azt emelte ki, hogy tízéves kora óta játszik a klubban, és minden álma az volt, hogy itt legyen majd profi játékos.

Hertha in his blood



Márton #Dárdai has signed a new contract running until 2025! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/9nToDwZbF0