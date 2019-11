Miután a Bayern München vezetősége menesztette Niko Kovacot, az Arsenal volt menedzserének, Arsene Wengernek a neve is felmerült mint lehetséges jelölt a vezetőedzői posztra. Wenger újságírói kérdésre elmondta, hogy mit gondol a pletykákról.



Wenger a beIN Sportsnak azt mondta, hogy nagyon is érdekli a Bayern München irányítása.



"Természetesen érdekel, hiszen az életem másról sem szólt egészen mostanáig, csak az edzősködésről. Szerintem ugyanakkor mindenki ezt válaszolná, aki valaha is dolgozott edzőként. Rengeteg dolog hiányzik a kispad világából, rengeteg viszont nem. A csapat felkészítése egy-egy meccsre, a győzelmek, az ezzel járó elégedettség és boldogság természetesen nagyon hiányzik."



A német Bild úgy tudja, hogy a most 70 éves Wenger az első számú jelölt a Bayern kispadjára.



Fotó: Mike Egerton/PA Images via Getty Images