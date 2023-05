Alphonso Davies az egyik legtehetségesebb balhátvéd jelenleg a világon, nem csoda hát, hogy a Real Madrid és a Manchester City is szívesen látná soraiban a kanadai bekket.



A Bayern München régóta szorgalmazza, hogy a játékos hosszabbítsa meg velük 2025 nyaráig szóló szerződését, azonban a védőt ügynöke másra bíztatja.

„Zavaros idők járnak a Bayernnél, jelenleg nem tudom, mi folyik ott és kivel kéne beszélnünk.”



„Úgy tűnik, sok az instabilitás és a bizonytalanság a klub irányvonalát illetően. Lehet, hogy jobb lenne, ha várnánk 2024-ig a hosszabbítással, hogy meg tudjuk nézni, hogyan alakulnak a dolgok a klubnál.”

Ahogyan arról mi is írtunk, a Bayern München közvetlenül a bajnoki cím megnyerése után küldte el a klubtól Oliver Kahn vezérigazgatót és Hasan Salihamidzic sportigazgatót, ez pedig érthető okokból bizonytalanságot teremthet.

Alphonso Davies agent Nedal Huoseh: “There seems to be too much instability and uncertainty about the direction of Bayern now”, told BILD.



“Maybe it's better if we wait until 2024 and see how things develop with the club before we move on to a new contract”. pic.twitter.com/XcOYcsis42