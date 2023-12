A Bundesliga 2-ben a Hamburg és a St. Pauli találkozott egymással. A mérkőzés végül a 2-2-es döntetlennel ért véget, de bizonyosan nem erről, hanem a hamburgiak kapusának öngóljáról marad emlékezetes.



Heuer Fernandes egy hátul zajló passzjáték végén kapta meg a labdát, azonban a passz pontatlan volt, így majdnem szögletre csorgott.

A kapus el akarta kerülni a sarokrúgást, ezért még a vonal előtt megpróbálta egy nagy lövéssel másfelé irányítani a golyót, azt azonban olyan szerencsétlenül találta el, hogy elképesztő erővel a saját kapujába csapódott.

One of the greatest own goals you’ll ever see has just been scored in the St Pauli v HSV game.



