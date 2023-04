Vasárnap a Kicker infomációira hivatkozva egyöntetűen közölte a német sportsajtó, hogy a Hertha BSC ismét kinevezi Dárdai Pált vezetőedzőnek.



A magyar szakember kontraktusa az idény végéig szólna.

Florian Plattenberg a Sky német újságírója szintén tényként számolt be Dárdai „hatalomátvételéről”, aki Sandro Schwartz helyére érkezik majd.

Hivatalosan még sem a kinevezés, sem pedig a korábbi edző menesztését nem erősítette meg a klub, de ez hamarosan bekövetkezhet., miután a Hertha pénteken 5-2-es vereséget szenvedett a szintén kiesés ellen küzdő Schalke otthonában.

Ez lesz Dárdai harmadik megbízatása a Hertha élén.

It would be the third spell as Hertha coach for club legend Pál Dárdai. In February 2015, he took over from Jos Luhukay and stayed until 2019 for the third-longest term in club history. In January 2021, Dárdai took over from Bruno Labbadia, and was sacked again in November.