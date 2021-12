Úgy tűnik, hogy Reinier Jesus a Borussia Dortmundban töltött karrierje végéhez közelít. A Real Madridtól kölcsönadott fiatal brazil középpályás gyakorlatilag nem játszik, ami miatt a német csapat – mint a Bild is elárulta – fel akarja bontani a szerződésüket.

A Real Madrid 2020 februárjában szerződtette Reiniert, és miután néhány meccset játszott a Castillában, úgy döntöttek, hogy a 19 éves brazilt még ugyanazon év augusztusában kölcsönadják a Dortmundnak, a több játéklehetőség és fejlődés reményében. Lehetőséget azonban nem kap a Bundesligában, a tavalyi szezonban mindössze 19 meccset – 339 percet – játszott az összes sorozatban. Ebben a szezonban 11 meccsen 275 percet játszott eddig, amelyeken nem szerzett gólt. Az utolsó 10 Bundesliga-meccsén mindössze 28 percet játszott.

A Dortmund több játékostól is meg akar szabadulni, hogy januárban tovább erősítse a keretét, és Reinier is a távozók között van. A Real Madrid nem problémázik a kialakult helyzeten, jól tudják, hogy a játékos helyzete jelenleg nem optimális. A Real ezért olyan új úti célt keres majd a brazilnak, amely lehetővé teszi számára, hogy folytathassa fejlődését. A Bild szerint Reinier és a klub is szívesen maradna Spanyolországban.

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france.fr