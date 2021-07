A Dárdai Pál által irányított Hertha BSC labdarúgócsapata hiányos kerettel utazik el második nyári edzőtáborába, az ausztriai Leogangba.

A berliniek vasárnap 28 játékossal kelnek útra, és egy hetet töltenek Ausztriában. Immár a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon szerepelt szlovák Peter Pekarík, cseh Vladimír Darida és belga Dedryck Boyata is ott lesz a csapatban. A klub honlapján Dárdai elmondta, Pekarík rendkívül profi módon a nyári pihenője alatt is sokat dolgozott, ezért teljesértékű edzésmunkát végezhet Leogangban. Darida és Boyata állapotára a felmérések során derül fény.



A német Arne Maier és Jordan Torunarigha, a brazil Matheus Cunha és a francia Lukas Tousart hiányozni fog, mert a tokiói olimpián szerepelnek. A norvég kapus, Rune Jarstein a koronavírusos megbetegedés szövődményei miatt továbbra sem csatlakozott a csapathoz, a lengyel Krzysztof Piatek pedig bokatörése után lábadozik.



A felnőtt keret tagjain kívül több tehetséges fiatal is a csapattal tart. Ennek kapcsán a magyar szakvezető úgy fogalmazott, szerencsésnek mondhatják magukat, hogy ilyen kiváló munka folyik az utánpótlásukban, hiszen ebből mindenki profitál.

A Hertha a jövő héten felkészülési mérkőzést játszik a Liverpool FC-vel és a török Gaziantep FK együttesével, az Európa-liga-címvédő Villarreal elleni találkozó azonban elmarad, mert a spanyoloknál koronavírusos esetekre bukkantak.



"Eddig megfelelően, a tervek szerint halad a felkészülés. A következő hét a frissítésről, a taktikai munkáról és az elemzésről szól. Kár, hogy nem állhat rendelkezésünkre minden játékos" - mondta Dárdai.



A berliniek augusztus 8-án játsszák első tétmérkőzésüket az új szezonban, amikor az SV Meppen lesz az ellenfelük a Német Kupában, 15-én pedig az 1. FC Kölnnel találkoznak a Bundesliga első fordulójában.

