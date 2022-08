A Borussia Dortmund megerősítette, hogy szóbeli megállapodás született az FC Kölnnel a 34 éves csatár, Anthony Modeste átigazolásáról.

A Borussia Dortmund új csatár után kutat, mivel az új igazolásnál, a 28 éves Sébastien Hallernél hererákot diagnosztizáltak. Több támadót is kapcsolatban hoztak a német klubbal, de vasárnap olyan információk láttak napvilágot, miszerint a 34 éves Anthony Modeste lesz az új csatáruk.

Sebastian Kehl:



"We have verbally reached an agreement in principle with 1. FC Köln on a transfer of striker Anthony Modeste to BVB." pic.twitter.com/E3njVo1zh3