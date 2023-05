Sebastien Haller kétszer is betalált, miután a Borussia Dortmund legyőzte az Augsburgot, így megelőzte a Bayern Münchent és egy győzelemre került a Bundesliga bajnoki címétől.

Augsburg 0-3 Borussia Dortmund

Mielőtt egy labdába is belerúgtak volna a 33. játéknapon, a Dortmundnak szüksége volt egy segítő kézre ahhoz, hogy esélye legyen 2012 óta először bajnoki címet nyerni. Ezt meg is kapták szombat este, amikor az RB Leipzig legyőzte a listavezető Bayernt. Ez azt jelentette, hogy a BVB akkor lesz bajnok, ha megnyeri az utolsó két meccsét, kezdve az Augsburggal. A vendégek pedig azzal a tudattal léptek pályára, hogy a WWK Arénában, hogy számukra a győzelem az egyetlen lehetőség.

Csak az első félidőben 17 kísérletük volt, de gól nem született. A szezon újoncának frissen megválasztott Karim Adeyemi hibázott, amikor nem tudta bevágni a labdát, míg a legnagyobb lehetőség Haller előtt adódott. Az Augsburg tíz emberre fogyatkozott, majd Emre Can kapufájával már majdnem vezetett a Dortmund. Ám jött az áttörés, és Haller lecsapott a labdára, és a BVB 22. próbálkozásával az addig járhatatlan Koubeken keresztül fejelt a kapuba. A csereként beálló Irvin Cardona majdnem azonnal elhallgattatta az utazó szurkolókat, amikor egy hosszú labdára érkezett, de nem lett belőle semmi. Úgy tűnt, hogy ez életre keltette a házigazdákat, és még több érzelmet vitt a játékba, mivel az Augsburg továbbra is az élvonalbeli bennmaradásért küzd. Haller aztán megnyugtatta a maradék idegeket, amikor egy Marco Reus lövésről kipattanó labdát bepattintott. Julian Brandt aztán a hosszabbításban még egy harmadikat is hozzátett. A Dormund a szezon utolsó bajnokiján a Mainzot fogadja.

Borítókép: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images