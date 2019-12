A Real Madrid várhatóan júniusban visszahívja Achraf Hakimot a kölcsönszerződésből, de a Borussia Dortmund mindent megtesz annak érdekében, hogy megtarthassa a kiváló játékost.

A Királyi Gárda nyugodtan mosolyoghat amikor a jövőre gondol, mert teli van fiatal tehetséges labdarúgókkal. Martin Odegaard a legjobb példa valószínűleg Achraf Hakimi mellett. A marokkói hátvéd 2018 nyarán ment szerencsét próbálni Németországba, és egyértelmű, hogy a német légkör a legjobbat váltotta ki belőle, mert azóta igen sokat fejlődött és igazi húzóembere lett együttesének.

21 éves korában rendkívül higgadt és érett játékot mutat, s ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve már hat gólig és hat gólpasszig jutott. A madridiak tehát nem véletlen dörzsölik a tenyerüket, hiszen Daniel Carvajal pótlására a jobboldalon ő lehet a tökéletes utód.

De a Borussia Dortmund nem szeretne megválni a tehetséges futballistától.

"Többször is világossá tettük már, hogy szeretnénk megtartani Achrafot a nyár után is. Ez a Real Madridtól is függ, de még nem született döntés az ügyben. Az elkövetkező hetekben vagy hónapokban tárgyalni fogunk erről" - mondta a német klub sportigazgatója, Michael Zorc.

A Marca értesülései szerint a sárga-feketék megpróbálják meghosszabbítani a Hakimi kölcsönszerződését, mert úgy gondolják náluk több játéklehetőséget kapna.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images