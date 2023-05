A német Bild szellőztette meg a hírt, miszerint a bajnoki címért küzdő BVB is érdeklődik a Real Valladolid tehetséges védője iránt. A 18 esztendős Iván Fresneda a klub saját nevelésű játékosaként robbant be a spanyol élvonalba. A 2022/23-as idényben eddig 20 tétmérkőzésen jutott szóhoz, és 1554 percet töltött a pályán.



Teljesítményével több klub figyelmét is felkeltette, így a Sporting CP, az Arsenal és a Bayer Leverkusen is ott lehet az ajánlattevő csapatok között. A transfermarkt legutóbbi frissítése alapján Fresneda piaci értéke megtízszereződött (10 millió euró). Ehhez párosul egy 2025 nyaráig szóló szerződés.



Ezek a tények a Real Valladolid számára kedvezőek, Ronaldo Luis Nazário de Lima és a klubvezetés több ajánlatot is meghallgathat. A licit állítólag már 15 millió eurónál tart és olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint maga a játékos már döntött és elkötelezett a Borussia Dortmund iránt.



Fotó: Getty Images