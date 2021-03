A német labdarúgó Bundesliga 217 millió euróval kisebb forgalmat regisztrált a koronavírus-járvánnyal sújtott előző idényben.

A Német Labdarúgó Liga (DFL) a kedden nyilvánosságra hozott gazdasági jelentésében közölte, hogy a 18 élvonalbeli klub összbevétele 3,8 milliárd euróra esett, ennek oka elsősorban az, hogy a szezon utolsó harmadában a pandémia miatt jelentősen kevesebb volt az egyesületek bevétele.



A DFL hozzátette, ezt megelőzően sorozatban 15 esztendőn keresztül folyamatosan nőtt a forgalom, ez a széria most elsősorban a zárt kapus mérkőzések miatt elmaradó jegyértékesítésből származó összegek hiánya miatt szakadt meg.



A belépők eladásából származó bevétel 363,5 millió euróval csökkent, ami egyharmadnyi visszaesést jelent. A mostani idénnyel kapcsolatban a DFL még nagyobb bevételkieséssel számol, különösen úgy, hogy az átigazolási piacon is jelentős elmaradások tapasztalhatók.



Chirstian Seifert, a DFL vezérigazgatója azt mondta, a pandémia az élet összes területét érintette, ez alól pedig a német futball sem kivétel. Hozzátette, a Bundesliga-klubok az elmúlt 20 évben felépített gazdasági alapokra támaszkodhatnak, de elővigyázatos és proaktív pénzügyi magatartásra van szükségük a továbbiakban is.

