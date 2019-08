Robert Lewandowski szerint további erősítésre van szükség a Bayern Münchennél.



"Azt gondolom, hogy még három játékos kell nekünk" - jelentette ki a 30 éves csatár a Sport Bildnek.



A bajor labdarúgócsapat elsőszámú gólfelelőse már a Bayern amerikai túrája előtt további igazolásokat sürgetett, majd a Dortmunddal szemben 2-0-ra elvesztett Szuperkupa-meccs után is hasonlóan nyilatkozott.



Lewandowski szerint egyedül Leroy Sané szerződtetése, amelyről hetek óta ír a nemzetközi sajtó, nem lenne megoldás.



"Szükségünk van, akkor is, ha Sané jön, további szélsőkre" - tette hozzá Lewandowski, aki 159 meccsen 128 gólt szerzett a Bayernben, s négyszer volt a Bundesliga gólkirálya.



A lengyel támadó szerint Arjen Robben, Franck Ribéry és a kolumbiai James Rodriguez távozásával ezen a poszton van a legnagyobb hiány.



"De jó lenne egy hatos számú játékos vagy egy támadó középpályás is" - vélekedett.



A Bayern a nyáron két futballistát szerződtetett: a francia Lucas Hernandezt (Atletico Madrid) és Benjamin Pavard-t (Stuttgart), mindketten védők. Az továbbra is nyitott kérdés, hogy sikerül-e megszerezni a német válogatott, 23 éves Sanét a Manchester Citytől.



Fotó: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images